Einen Hinweis für eine solide Finanzierung hiesiger Börsen-Firmen sehen die Studienautoren zudem in der Tatsache, dass die Unternehmen vergangenes Jahr so viel Dividenden ausgeschüttet haben wie noch nie zuvor. In den letzten fünf Jahren sei die Ausschüttungsrendite noch nie so hoch gewesen wie 2023. Sie belief sich auf 3,3 Prozent bei den SMI-Firmen und 3,1 Prozent bei den SPI-Unternehmen.