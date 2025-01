Auch diesmal droht Trump mit Zöllen auf Importe aus China, Mexiko, Kanada und auch Europa und könnte damit die Inflation im eigenen Land hochtreiben. Dies wiederum dürfte weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed nicht nur weniger wahrscheinlich machen, sondern könnte Ökonomen zufolge in der Folge sogar zu Zinsanhebungen führen. Je länger die US-Zinsen wiederum höher bleiben als die Renditen in anderen entwickelten Volkswirtschaften, desto attraktiver ist der Dollar für Anleger. Entsprechend deuten Daten der Commodity Futures Trading Commission darauf hin, dass sich Investoren an den Terminmärkten für eine weiter steigende US-Währung positionieren.