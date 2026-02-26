Hartung sagte weiter: «Der grösste Weg liegt also noch vor uns.» Darüber hinaus habe man in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern in den vergangenen Monaten Abschlüsse an fast allen betroffenen Standorten erreicht. «Das war für beide Seiten sehr anspruchsvoll, aber leistet einen entscheidenden Beitrag zur Schliessung der Kostenlücke und damit zur Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Bosch», betonte der 60-Jährige, der seit 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung ist.