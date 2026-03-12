Falls die für ein Jahr gesteckten Abbauziele nicht erreicht werden sollten, sind Sell zufolge in allerletzter Konsequenz auch betriebsbedingte Kündigungen möglich. Er ging aber nicht davon aus, dass es dazu kommen wird: Die Ziele seien so gewählt, dass man sich zutraue, das mit dem Werkzeugkasten aus Abfindungen, Vorruhestand und Demografie hinzubekommen. Bis Ende 2027 sind betriebsbedingte Kündigungen in der Sparte ohnehin ausgeschlossen.