Bosch-Chef Stefan Hartung will den Autozulieferer und Elektronikkonzern stärker an den Kapitalmarkt heranführen. «Wir müssen Bosch für die Börse öffnen - in einzelnen Bereichen und an den geeigneten Stellen», sagte der Manager dem «Manager-Magazin» (online/Dienstag). Um sich in bestimmten Geschäften zu engagieren, müsse Bosch auch auf Partnerschaften setzen. «Wir müssen näher an den Kapitalmarkt ran und in der Lage sein, an einigen Elementen des Unternehmens in Zukunft auch andere teilhaben zu lassen. An der Finanzierung und am Geschäft.» Bei den Gemeinschaftsunternehmen in China sei das bereits der Fall.