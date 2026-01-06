Auto kann hören und sehen

«Bei diesem KI-Cockpit habe ich es mit Algorithmen zu tun, die sehen und hören können», sagte Rückert der dpa in Las Vegas. «Und ich kann mich mit dem System wie mit einer Person unterhalten. Damit wird das Cockpit zu meinem personalisierten Raum. Das ist eine ganz andere Art, Auto zu fahren.» Die Bosch-Managerin wollte jedoch noch nicht sagen, bei welchem Autoproduzenten das KI-Cockpit zuerst zum Einsatz kommen wird.