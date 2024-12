Insbesondere den Heimatkontinent sieht der Manager als einen Bremsklotz: «Für Europa stellen wir uns auf ein weiteres sehr schwieriges und konjunkturschwaches Jahr ein.» Die Fahrzeugproduktion habe hier 2023 fast ein Viertel unter dem Niveau von 2017 gelegen, in diesem Jahr dürfte sie um vier Prozent unter dem Vorjahreswert liegen. In China könnten die Massnahmen der Regierung aber Wirkung zeigen und das Wachstum beleben, in den USA reche er ebenfalls mit einem etwas stärkeren Wirtschaftswachstum, sagte Forschner.