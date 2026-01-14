«Physische Trainingsdaten sind die grösste Herausforderung in der Robotik, niemand hat diese Daten», sagte Neura-Robotics-Chef David Reger laut Mitteilung. Mit Bosch habe das Unternehmen nun «die Möglichkeit, reale Daten zu erfassen, sie zu strukturieren und zu nutzen». Dafür sollen laut Neura Robotics reale Arbeits-, Bewegungs- und Umgebungsdaten in Bosch-Werken mit Sensor-Anzügen gesammelt werden.