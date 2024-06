Bosch Schweiz setzte 2023 auf dem Schweizer Markt und in Liechtenstein 830 Millionen Franken um, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten worden. Nimmt man die Lieferungen an Tochtergesellschaften der Gruppe hinzu, dann ergibt sich ein leicht rückläufiger Gesamtnettoumsatz in Höhe von 1,57 Milliarden Franken.