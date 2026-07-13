Zugleich hat Bosch demnach mit der Musterfertigung von Siliziumkarbid-Chips in Roseville begonnen. Noch in diesem Jahr soll die Serienproduktion anlaufen - gut drei Jahre nach dem Kauf des Werks von TSI Semiconductors im August 2023. Diese Art Halbleiter gilt als Schlüsseltechnologie, unter anderem für E-Autos. Sie ermöglichen höhere Reichweiten und effizienteres Laden, da durch sie deutlich weniger Energie verloren geht.