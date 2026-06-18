Post-Corona-Kater überwunden

Insgesamt habe der Fahrrad-Markt die Überproduktionskrise nach dem Corona-Hoch überwunden. «Wir sehen jetzt einen normalen Markt wie vor der Pandemie mit einem weiter wachsenden Anteil von E-Bikes», sagt Fleischer. Deutschland gehöre mit den Niederlanden, Belgien und Österreich zu den Ländern mit dem höchsten E-Anteil vom mehr als 50 Prozent. Auch in Frankreich, Italien und den skandinavischen Ländern erwarte man eine positive Entwicklung. Daher sollten jährlich rund 5 Millionen E-Bikes in Europa verkauft werden können. Zwei Millionen davon entfielen auf den deutschen Markt.