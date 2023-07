Das Technologieunternehmen Bosch hat mit der Serienfertigung von wasserstoffbasierten Antrieben begonnen. "Bosch kann Wasserstoff, und Bosch wächst mit Wasserstoff", sagte Bosch-Chef Stefan Hartung am Donnerstag. Gefertigt werden die Antriebssysteme am traditionsreichen Standort in Stuttgart-Feuerbach und im chinesischen Chongqing. Pilotkunde ist das US-Unternehmen Nikola . Der Entwickler von Nutzfahrzeugen will demzufolge im Herbst einen Lastwagen auf den Markt in Nordamerika bringen, der mit dem System angetrieben wird.

13.07.2023 14:57