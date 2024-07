In den vergangenen Monaten waren mehrmals Pläne von Bosch bekanntgeworden, weltweit Stellen zu streichen. Insgesamt geht es um mehrere Tausend Jobs. Betroffen sind zu einem grossen Teil deutsche Standorte - unter anderem in Bereichen der Autozuliefersparte, aber auch bei der Hausgeräte-Tochter BSH. Gegen die Pläne hatten Mitte März dem Betriebsrat zufolge bundesweit rund 25'000 Beschäftigte protestiert. Verhandlungen hatten zuletzt auch in Bereich Antriebssysteme zu etwas weniger Stellenstreichungen geführt.