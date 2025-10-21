Tausende Bosch-Jobs sollen wegfallen

Dem weltgrössten Autozulieferer machte die Krise zuletzt schwer zu schaffen. In vielen Bereichen ist der Konzern nach eigenen Angaben nur noch eingeschränkt wettbewerbsfähig. Im Zulieferbereich gebe es eine Kostenlücke von weltweit rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Diese will Bosch schliessen. Erst im September hatte der Konzern angekündigt, rund 13.000 weitere Stellen abbauen zu wollen. Betroffen sind vor allem die deutschen Standorte der Zuliefersparte Mobility.