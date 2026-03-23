Deutsche Autoindustrie setzt auf Indien

Angesichts der Probleme in anderen Märkten gewinnt Indien für die deutschen Autobauer und Zulieferer zunehmend an Bedeutung. Das Land ist dem Verband der Automobilindustrie (VDA) zufolge ein wichtiger Produktionsstandort und bietet als drittgrösster Pkw-Einzelmarkt ein «enormes Potenzial». 2025 wurden in Indien rund 4,5 Millionen Autos verkauft. Profitieren dürften auch Hersteller von Stromern: Die indische Regierung hat sich laut VDA unter anderem das Ziel gesetzt, den Anteil von E-Autos bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern./jwe/DP/men