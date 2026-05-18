Zoll-Rückforderungen an die USA sind für das Unternehmen kein Thema. «Wir zahlen in den USA hauptsächlich die Einfuhrzölle für Stahl und Aluminium. Wir hängen damit nicht an reziproken Zöllen und nur solche sind rückforderbar», erklärte der Firmenchef. Bossard importiere auch Kunststoff in die USA, allerdings in sehr kleiner Menge, weshalb sich der Aufwand für eine Rückforderung kaum lohnen würde.