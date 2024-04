Asien hält sich am besten

Mit einem Minus in Lokalwährungen von 5,2 Prozent auf 41,6 Millionen Franken hielt sich die Region Asien am besten. Eine «erfreuliche Ausnahme» seien die weiterhin zweistelligen Wachstumsraten in Indien. Man profitiere hier von «Nearshoring Trends», einer dynamischen Start-up-Landschaft sowie vom überdurchschnittlichen Wachstum in den Fokusindustrien Elektromobilität und Elektronik.