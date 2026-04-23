Beratungsbedarf zu Verteidigung gross

BCG setze weiter auf Menschen als Berater und habe in Zentraleuropa knapp 1.000 Mitarbeiter eingestellt, sagte Michael Brigl, Leiter der Geschäftsregionen Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa, in Frankfurt. BCG durchlaufe die grösste Transformation ihrer Firmengeschichte mit der gezielten KI-Schulung aller Beschäftigten. Die Nutzung von KI-Tools gehöre für Teams zum Alltag, etwa 4.000 von ihnen entwickeln eigenständig Workflows und Automatisierungslösungen, so das Unternehmen.