Gass wurde von den 34 OECD-Gebernationen in einer geheimen Wahl gewählt, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch mitteilte. Zusammen mit dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) unterstützte das Aussendepartement die Kandidatur von Gass.
Gass muss als Vorsitzender auch den Dialog zwischen den Mitgliedstaaten führen und die Erarbeitung gemeinsamer entwicklungspolitischer Standards und Prioritäten vorantreiben. Gass wird seine Funktion Anfang 2027 in Paris für eine vierjährige Amtszeit antreten, wie es weiter hiess.
Angesichts geopolitischer Verschiebungen, wachsender Finanzierungsherausforderungen und einer zunehmend vielfältigen Geberlandschaft stehe die internationale Entwicklungszusammenarbeit vor einem tiefgreifenden Wandel, schrieb das EDA.
Seit 2023 leitet Gass die Schweizer Botschaft in Vietnam. Von 2018 bis 2022 war er Vizedirektor und Chef der Bilateralen Zusammenarbeit bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in Bern (Deza) und davor Assistant Secretary-General am Sekretariat der Vereinten Nationen in New York.
(AWP)