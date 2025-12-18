Mit ihrem künftigen Posten als Chief Executive Officer von BP ist Meg O'Neill die erste Frau an der Spitze eines der fünf grössten globalen Ölunternehmen. Sie steht seit April 2021 an der Spitze des australischen Öl- und Gasunternehmens Woodside Energy, bei dem sie seit 2018 arbeitet. Zuvor war O'Neill mehr als 23 Jahre beim US-Ölkonzern ExxonMobil tätig./pba/DP/stw