Derweil hat BP eine Reihe von neuen Öl- und Gasprojekten angekündigt sowie Entdeckungen auf der ganzen Welt bekanntgegeben, mit denen das Unternehmen das Wachstum in der Förderung ankurbeln will. Erst am Montag teilte der britische Ölkonzern mit, das grösste Öl- und Gasvorkommen seit 25 Jahren vor der Küste Brasiliens entdeckt zu haben. Das Vorkommen liegt im sogenannten Bumerang-Block im Santos-Becken, etwa 400 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt. Das Ölfeld ist dem Unternehmen zufolge die zehnte Entdeckung im laufenden Jahr. Zuvor hatte der Ölkonzern unter anderem Erfolge bei Untersuchungen in Trinidad, Ägypten und Libyen gemeldet./mne/zb/men/he