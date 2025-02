Der Ölkonzern BP will sich künftig wieder stärker auf das Kerngeschäft rund um Öl und Gas fokussieren. Gleichzeitig sollen die Investitionen in erneuerbare Energien drastisch zurückgefahren werden, wie BP-Chef Murray Auchincloss am Mittwoch auf dem Kapitalmarkttag der Londoner erläuterte. Der Schritt soll die zuletzt enttäuschten Anleger besänftigen und der Aktie nach schlechtem Lauf zur Erholung verhelfen. Weil BP allerdings weniger umfangreiche Aktienrückkäufe als zuvor plant, verlor das Papier zur Mittagszeit fast ein Prozent. Zudem war der Strategieschwenk schon länger erwartet worden.