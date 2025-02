Der Ölkonzern BP hat für seinen Kapitalmarkttag Ende Februar erhebliche Strategieänderungen angekündigt. «Wir planen jetzt eine grundlegende Neuausrichtung unserer Strategie und wollen die Verbesserung unserer Leistung vorantreiben», sagte Vorstandsvorsitzender Murray Auchincloss bei der Vorlage von Quartalszahlen am Dienstag. Steigende Finanzmittelzuflüsse und Rendite sollen so in den Vordergrund gerückt werden. Die Aussagen kommen nur wenige Tage, nachdem bekannt geworden war, dass der aktivistische Investor Elliott bei den Briten eingestiegen sein soll. Die Aktie startete am Dienstag mit leichten Kursgewinnen.