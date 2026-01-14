Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es sei mit 4 bis 5 Milliarden Dollar Abschreibungen auf den Geschäftsbereich Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen zu rechnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einem Update zum aktuellen Geschäft mit. Zu den weniger CO2-intensiven Energiequellen zählen etwa Wasserstoff, CO2-Abscheidung sowie Biokraftstoffe. Auf welche Projekte die Abschreibungen genau entfallen, machte BP keine Angaben. Und auch im angestammten Ölgeschäft lief es zum Jahresende bei im Schnitt niedrigeren Ölpreisen nicht wirklich rund.