BP kündigte zudem an, dass die Öl- und Gasproduktion im zweiten Quartal weitgehend auf dem Niveau des Vorquartal gelegen habe. Das Handelsgeschäft sei nach einem starken ersten Quartal bei Öl «schwach» und bei Gas «durchschnittlich» ausgefallen, hiess es. BP will die Quartalszahlen am 30. Juli vorlegen. Die Aktie verlor an der Londoner Börse im frühen Handel 2,5 Prozent./nas/mis