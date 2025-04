Der Ölkonzern BP hat im Auftaktquartal wegen sinkender Ölpreise deutlich weniger verdient als vor einem Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn halbierte sich mit knapp 1,4 Milliarden US-Dollar (1,21 Mrd Euro) in etwa, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Auch niedrigere Raffineriemargen sowie ein schwächeres Geschäft mit Gas drückten auf das Ergebnis. Damit verfehlte BP die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen senkte seinen vierteljährlichen Aktienrückkauf auf 750 Millionen Dollar. Für den Aktienkurs ging es im frühen Handel um gut 3 Prozent nach unten.