Im ersten Quartal halbierte sich der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn mit knapp 1,4 Milliarden US-Dollar (1,21 Mrd Euro) in etwa, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Damit verfehlte BP die Erwartungen der Analysten. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft fiel mit 2,8 Milliarden Dollar etwas mehr als halb so hoch aus wie im Vorjahr und rutschte damit auf den niedrigsten Wert seit Jahren. Die Nettoverschuldung stieg seit Jahresbeginn um etwa vier Milliarden Dollar auf fast 27 Milliarden Dollar.