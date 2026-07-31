Der britische Öl- und Gaskonzern BP will seine Aktivitäten in der heimischen Nordsee verkaufen. Der Schritt sei Teil der laufenden Überprüfung von Geschäftsteilen und solle den Konzern einfacher, stärker und wertvoller machen, hiess es von den Briten am Freitag in London. Ein Verkauf könnte Informationen der «Financial Times» («FT») und Bloomberg zufolge um die 2 Milliarden Pfund einspielen. Der «FT» zufolge waren vorherige Gespräche über einen Verkauf an den Konzern Ithaca Energy in diesem Jahr gescheitert.