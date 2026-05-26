Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen rechtlicher Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag «schwerwiegende Bedenken», die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Führungsstandards, Aufsicht und Verhalten geäussert worden seien. Als vorübergehender Nachfolger wurde Ian Tyler ernannt. Damit setzen sich die Turbulenzen an der Spitze des BP-Konzerns fort. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert.