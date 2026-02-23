Trotz des kommenden Abstimmungskampfs will Pfister nach eigener Aussage volle Transparenz über Probleme bei Projekten seines Departements schaffen. Natürlich sei mit Blick auf eine solche Abstimmung die Versuchung gross, einfach den rosaroten Vorhang vor alle Projekte zu ziehen, räumte er im Gespräch mit der «Neuen Zürcher Zeitung» ein: «Aber meine Überzeugung ist klar: Wir dürfen die Menschen nicht anlügen - auch wenn das bedeutet, dass wir unangenehme Wahrheiten ansprechen müssen.»