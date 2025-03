«Die nordatlantische Beziehung verändert sich, wir wissen nicht in welche Richtung», sagte Pfister zur Frage zur internationalen Position der Schweiz. Die Schweiz müsse eine Rolle finden in dieser neuen geopolitischen Situation und Veränderungen in Beurteilungen einbeziehen, mit Rücksicht auf Unabhängigkeit und Souveränität.