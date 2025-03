Im ersten Wahlgang verpasste Pfister in der Vereinigten Bundesversammlung am Mittwochmorgen das absolute Mehr von 123 Stimmen um nur eine Stimme. Ritter kam auf 105 Stimmen, 18 Voten gingen an Diverse. Im zweiten Wahlgang war die Überraschung perfekt. Pfister wurde mit 134 Stimmen Nachfolger von Viola Amherd. Auf Ritter entfielen 110 der 245 gültigen Stimmen.