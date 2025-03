Pfister hält Kollegialitätsprinzip hoch

Nach seiner Wahl nahm Pfister die Wahl in die Landesregierung an und legte den Amtseid ab. Anschliessend wurde er von den Mitgliedern des Bundesrats begrüsst. Im Wahlkampf habe er noch gesagt, dass ihm Kasernen vertrauter seien als das Bundeshaus, sagte Pfister in seiner Rede zum Amtseid. «Doch inzwischen fühle ich mich in beiden Welten wohl.»