Es ist lange her, seit letztmals eine Kandidatin oder ein Kandidat ohne parlamentarisches Mandat in die Landesregierung einzogen ist. Vor Pfister schaffte das zuletzt 2008 Eveline Widmer-Schlumpf. Pfister fehlt die Vernetzung in der Bundespolitik. Offensichtlich ist es ihm gelungen, in kurzer Zeit eine Mehrheit der Parlamentsmitgliedern von sich zu überzeugen.