Man bewege sich in einem Spektrum von 10 bis maximal 45 Kündigungen, teilte ein Firmensprecher der Nachrichtenagentur AWP am Samstag mit. Zuvor hatte das Portal «Inside Paradeplatz» berichtet. Dass es zu 45 Kündigungen kommen wird, sei «höchst unwahrscheinlich», sagte der Sprecher. Am Montag will das Unternehmen mit Sitz in Wallisellen das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren einleiten.