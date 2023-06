Als Darrell im April 2012 als Retter in der Not zu Logitech kam, steckte der Mäuse- und Tastaturhersteller in einer tiefen Krise. Die Aktien waren nach einem Hoch von 40 Franken auf 7 Franken abgestürzt. Das Unternehmen hatte Trends wie das Smartphones und Tablets verschlafen. Zudem häuften sich die Managementfehler, etwa bei Zukäufen. Viele Experten rechneten damals sogar mit einem baldigen Ende des Unternehmens.