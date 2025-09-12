Für weitere Kritik beim Verband sorgt der sofortige Startzeitpunkt der Massnahmen. Für den Verband ist nach eigenen Angaben heute nicht absehbar, wie die Massnahmen in der äusserst kurzen Frist bis zur Inkraftsetzung umgesetzt werden sollen. «Denn schon heute fehlen den Instandhaltungsfirmen Kapazitäten, Ressourcen und Komponenten», hiess es in der Mitteilung.