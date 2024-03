An drei Kundgebungen im Kanton Zürich versammelten sich mehrere hundert Bauern. Gemäss ZBV haben insgesamt rund 1000 Personen ihre Teilnahme an einer Kundgebung in Affoltern am Albis, Bülach oder Hinwil angekündigt. Sie zogen mit Glockengeläut und Fackeln zum jeweiligen Zielort, wo ein Mahnfeuer entfacht wurde. Die Stimmung unter den schätzungsweise 200 Teilnehmenden in Affoltern am Albis war laut einer Reporterin von Keystone-SDA vor Ort friedlich.