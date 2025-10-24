Dem US-Autoriesen Ford macht neben geschäftlicher Hürden durch die Importzölle der Regierung von Präsident Donald Trump auch ein Brand bei einem wichtigen Aluminium-Zulieferer zu schaffen. Durch die Lieferengpässe werde es eine Belastung von 1,5 bis 2 Milliarden Dollar geben, teilte Ford bei der Vorlage von Quartalszahlen mit. Dafür soll im kommenden Jahr aber die Produktion der in den USA populären Pickups der F-Serie um 50.000 Fahrzeuge hochgeschraubt werden.