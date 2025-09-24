Brandenburg stellt Interessen der Anwohner obenan

Ihm sei bewusst, dass in Einzelfällen die Folgen einer Verspätung für die Fluggesellschaften, den BER und die Reisenden schwierig seien, sagte der Brandenburger Verkehrsminister. «Dennoch müssen die Interessen der Anwohner und Anwohner durch uns konsequent geschützt werden.» Er verwies auch auf den Koalitionsvertrag von SPD und BSW, in dem es heisst, dass sich die Koalition weiter für ein Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr und für die konsequente Umsetzung der Schallschutzprogramme einsetzt.