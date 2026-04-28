Der Botschafter warnte zudem vor einem «Reputationsschaden» für die Schweiz. Als möglichen Ausweg verwies er auf die europäische Verordnung 883 aus dem Jahr 2004, die es zwei Staaten erlaube, gegenseitig auf Rückerstattungen zu verzichten. «Es gibt eine Lösung», sagte er. Italien sei bereit, auf Forderungen zu verzichten. «Das muss die Schweiz tun. Es ist eine Frage der Ethik, es ist eine Frage der Gegenseitigkeit.»