Ein weiteres Symptom sei die Vermeidung von Reizen, die an das Geschehene erinnern. «Eine unserer Patientinnen zum Beispiel erlebt gerade beim Anblick einer geschlossenen Glastür immer wieder Flashbacks und extreme Angst», sagt Graf. Wegen der Hygiene und der hohen Temperatur, die bei der Behandlung von Brandwunden notwendig sei, könne die Tür nicht einfach offen bleiben. Doch habe das Team von Graf mit den Ärztinnen und Pflegern eine Lösung gefunden, sodass eine Glastüre offen bleiben kann. «Die Nachtpflegerinnen lassen der Patientin nachts ein Licht an und kennen ihre Musik-Playlist, die sie ihr anschalten können», sagt die Psychologin.