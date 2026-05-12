Brasilianische Regierung »überrascht«

Die brasilianische Regierung erklärte am Dienstag in einer Mitteilung, sie sei von diesem Ausschluss aus der Liste »überrascht« gewesen, bekräftigte jedoch, dass sie »rasch alle notwendigen Massnahmen ergreifen werde (damit die EU) diese Entscheidung rückgängig macht". Brasilien halte alle Anforderungen der Europäischen Union vollständig ein, auch was die Vorschriften zu antimikrobiellen Mitteln betreffe.