Die Arbeiten in dem Werk in der Stadt Camaçari im Bundesstaat Bahia im Nordosten des Landes sollen der brasilianischen Zeitung «O Globo» zufolge in den nächsten Wochen beginnen. Das Werk hatte demnach zuvor zum US-amerikanischen Autohersteller Ford gehört, das Anfang 2021 geschlossen wurde. «Dies sind Investitionen in die Zukunft Brasiliens und in den Übergang zu moderneren, weniger umweltschädlichen Autos», sagte Lula. Anfangs sollen 150 000 Autos pro Jahr gebaut werden, zitierte «O Globo» den Präsidenten von BYD Brasilien, Tyler Li.