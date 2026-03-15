Der inhaftierte frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bleibt trotz einer leichten gesundheitlichen Verbesserung wegen einer Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Krankenhauses. «Er entwickelte sich mit klinischer Stabilität und Verbesserung der Nierenfunktion, jedoch mit erneut gestiegenen Entzündungswerten im Blut», zitierte das Nachrichtenportal «G1» aus dem medizinischen Bulletin des Krankenhauses Hospital DF Star in der Hauptstadt Brasília. Ärzte hätten deswegen die Antibiotikabehandlung ausgeweitet. Ein Termin für eine Entlassung wurde zunächst nicht genannt.