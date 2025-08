Demos in Brasilien - Bolsonaro grüsst via Telefon

Als am Sonntag in mehreren Städten des Landes Unterstützer Bolsonaros demonstrierten und eine Amnestie für ihn forderten, sprach dessen Sohn Flávio Bolsonaro in Rio de Janeiro vor der Menschenmenge und stellte seinen Vater über Lautsprecher quasi zu den Demonstrierenden durch. «Guten Tag, Copacabana. Guten Tag, mein Brasilien. Eine Umarmung für alle. Es geht um unsere Freiheit. Wir stehen zusammen», sagte Bolsonaro in der kurzen Ansprache. Ein Video von der Begrüssung seiner Anhänger wurde im Internet veröffentlicht und später wieder gelöscht.