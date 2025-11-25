Nach der ständigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs ist diese Art des Einspruchs allerdings nur zulässig, wenn in der Hauptverhandlung mindestens zwei Richter für einen Freispruch plädieren, was bei dem Prozess im September nicht der Fall war. Daher kam der Oberste Gerichtshof zu dem Schluss, dass die Rechtsmittel unzulässig sind, und erklärte das Urteil für rechtskräftig.