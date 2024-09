Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat zu Massnahmen gegen den Klimawandel aufgerufen. «2024 steuert darauf zu, das heisseste Jahr der modernen Geschichte zu werden. Wirbelstürme in der Karibik, Taifune in Asien, Dürre und Überschwemmungen in Afrika und sintflutartige Regenfälle in Europa hinterlassen eine Spur von Tod und Zerstörung», sagte Lula bei der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.