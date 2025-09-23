Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat bei der UN-Generaldebatte in New York das Urteil gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro als Beweis für die Stärke der brasilianischen Demokratie hervorgehoben. «Vor wenigen Tagen wurde zum ersten Mal in unserer 525-jährigen Geschichte ein ehemaliger Staatschef wegen Verstosses gegen die demokratische Rechtsstaatlichkeit verurteilt», sagte Lula.