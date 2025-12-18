Trump hatte am Dienstag eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela angekündigt. Aufgrund des wachsenden Drucks der USA hat Venezuela eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Die USA hatten zuletzt Kräfte in der Karibik zusammengezogen. Zudem kam es zu zahlreichen tödlichen Angriffen des Militärs auf Boote mit Menschen, die Drogen geschmuggelt haben sollen.